Eboli: “Stasera… se ne care ‘o Teatro !”, teatro e beneficenza all’insegna del divertimento e azione civica

Quattro atti unici di Eduardo e Palcoscenico Ebolitano torna al Cinema Italia L’associazione Palcoscenico Ebolitano A.p.s. in collaborazione con il Cinema Teatro Italia ha ideato e organizzato una serata, l’ennesima, che coniuga la passione per il teatro con il fare bene e promuovere azioni di solidarietà e beneficenza. E prendere parte alla commedia teatrale “Stasera… se ne care ‘o Teatro !” il prossimo 25 maggio, con inizio alle ore 20:45, farà sicuramente bene al cuore sia per gli abbonati della passata Stagione Teatrale che per i nuovi partecipanti.

Una serata all’insegna della beneficenza

Il ricavato dalla vendita infatti sarà interamente devoluto a favore dell’HospIce Il Giardino dei Girasoli che a Eboli e sul territorio della Piana del Sele è punto di riferimento importante nella cura e nella gestione delle cure palliative. Torna, dunque, in scena Palcoscenico Ebolitano dopo il sold out di dicembre con Natale in casa Cupiello e torna con una commedia teatrale che porta la firma, nella regia, di Emiliana La Torraca, Michele Nigro e Valerio Procida in scena con Vito De Caro, Augusto Gallo, Federica Grasso, Dora Petolicchio, Vincenzo Sparano, Rosaria Mirra, Antonella Avallone e Michele Borriello. I costumi come sempre sono di Maria Marino e il trucco è affidato a Laura Mirra.

Tra gioie e dolori, beghe e illuminazioni

La serata, presentata da Maria Rosaria Mirra vanta la professionalità di Colpo di Scena nella gestione audio luci. C’è attesa intanto per l’appuntamento teatrale di beneficenza, un percorso incalzante e divertito all’interno di quattro atti unici del grande Eduardo, uno spettacolo che si muove a gran ritmo in un’alternanza di personaggi, di gioie e dolori, piccole beghe e poetiche illuminazioni.