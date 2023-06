Eboli: Stasera è Festa Scudetto. In piazza della Repubblica cori e bandiere e grande festa per il Napoli calcio

Il Club Napoli 1926 di Eboli è in pieno fermento con gli ultimi preparativi per la grande festa scudetto che questa sera, in Piazza della Repubblica, calamiterà l’attenzione di migliaia di tifosi e simpatizzanti del Napoli calcio.

Una festa che vedrà coinvolte famiglie e associazioni, adulti e bambini. Giovani sportivi e liberi cittadini, simpatizzanti, appassionati e nostalgici di una squadra di calcio che custodisce legami importanti con la storia del nostro Paese.

Il programma dell’evento

“Calendario ricco di sorprese e tante ne arriveranno man mano”, dicono gli organizzatori. Raduno previsto le ore 19.30 nei pressi di Piazzetta Carlo Levi, all’ingresso di Eboli, poi corteo fino a piazza della Repubblica. Qui ad attendere i tifosi e tutto lo staff del Club Napoli 1926 ci saranno il Pampa Sosa e Dj Decibel Bellini.

Su tutte le sorprese che saranno tante e garantite, c’è attesa per un docufilm che ripercorre l’ultimo ventennio del grande Napoli. Foto, interviste, estratti video. Ci sarà da emozionarsi ancora.

Intanto Massimo Giusti, zio Baba per tutti, anima attiva del Club Napoli e principale fautore di questo evento spettacolo e di tante altre iniziative sportive di caratura nazionale a partire ad esempio dalla realizzazione dell’arena beach village col torneo internazionale di Beach Soccer a Eboli, è alle prese con le ultime fasi di allestimento dell’Arena Napoli in piazza della Repubblica. Con lui i ragazzi del Club e tanti volontari.

A seguire la festa, le telecamere di Menamò con il direttore Laura Naimoli. Nel salottino creato per l’occasione presso il Bar Sport 2.0, non mancheranno interviste ai fautori di quella che sarà senza ombra di dubbio una grande festa anche per il popolo ebolitano.

Una festa spontanea allestita la centro del paese, in Piazza della Repubblica che rimarrà per sempre il cuore pulsante della Città di Eboli.