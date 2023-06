Ascea si tinge d’azzuro: grande festa per il Napoli campione

Continua la grande festa per il Napoli laureato Campione d’Italia.

Ascea Marina diventa la cornice perfetta per celebrare una pagina di storia calcistica per tutti i tifosi partenopei. Le piazze e le strade si animeranno con eventi e manifestazioni organizzate dal Club Napoli Velia Azzurra, dalle coreografie color cielo agli spettacoli di musica e danza, tutto è pronto per accogliere i tanti tifosi che vorranno festeggiare il terzo scudetto. Un momento di condivisione, dove la passione calcistica si fonde con la cultura partenopea, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

“Ricomincio da tre” – il programma

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno, un fitto programma d’intrattenimento. Spazio alla sfilata in Corso Elea, a partire dalle ore 16:30, che terminerà con il taglio della torta. Nel mentre, la premiazione per il disegno a tema “Napoli Calcio” più originale e un simpatico asinello, simbolo della squadra.

Domenica 11 giugno, invece, a partire dalle ore 21:30, divertimento assicurato per il grande spettacolo in piazza Europa, targato Decibel Bellini, la voce iconica dello Stadio Diego Armando Maradona.

Toccherà poi all’Avv. Angelo Pisani presentare il suo libro “L’Avvocato del D10S – un’arringa in difesa di Maradona”, attraverso il quale, il difensore del grande numero 10, racconta come è riuscito a dimostrare l’innocenza di Diego dalle accuse di evasione fiscale.

Un ospite d’onore

A festeggiare con tutta la sua spiccata napoletanità, anche il magazziniere azzurro, ormai Re dei social, Tommaso Starace, storica figura del Napoli e punto di riferimento per calciatori e staff. L’imperatore del “caffè bollente e zuccherato”, come tradizione napoletana vuole.