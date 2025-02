Eboli, sindacati denunciano incongruenze sulla nomina del Vice Comandante della Polizia Municipale

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL e UIL FPL hanno richiesto un incontro urgente con il Sindaco, il Segretario Generale e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Eboli in merito alla Determinazione n.144 del 01.02.2025 dell’Area Polizia Municipale.

Le contestazioni

“Dalla lettura della determinazione – fanno sapere – sono emerse incongruenze riguardanti la nomina del Vice Comandante e l’attribuzione delle indennità di funzione, in deroga al regolamento vigente della Polizia Municipale e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16.11.2022”.

E aggiungono: “Il regolamento del Comune di Eboli prevede che il Vice Comandante sia nominato tra gli ufficiali più alti in grado, attraverso una selezione basata su anzianità di servizio, curriculum professionale, encomi e pubblicazioni professionali. Tuttavia, la nomina attuale non rispetta tali criteri. Inoltre, l’attribuzione delle indennità di funzione non è stata effettuata correttamente, escludendo personale con maggiore grado a favore di personale con grado inferiore, contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 96 del CCNL”.

La richiesta

Di qui la richiesta di “chiedono la “revoca immediata della determinazione e avvertono che, in mancanza di un riscontro urgente o di una convocazione della delegazione trattante, attiveranno i propri uffici legali a tutela delle maestranze e delle prerogative sindacali”.