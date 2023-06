Eboli: Sicurezza sui luoghi di lavoro. La UILFPL chiede al Comune di Eboli gli atti dell’esito del sopralluogo

Le salubri condizioni dei luoghi e degli ambienti di lavoro nell’edificio principale del Comune di Eboli, in via Matteo Ripa, sono al centro della discussione da parte della sigla sindacale rappresentata in municipio da Angelo D’Acunto, RSU-RSA Comune di Eboli.

I dettagli

Per ottimizzare la prestazione lavorativa, incrementare le performance e prevenire le malattie professionali, la Uil- FPL ha più volte evidenziato nel tempo, la carenza dei requisiti minimi strutturali di alcuni spazi lavorativi dell’Ente, ivi compresi gli archivi (luoghi fondamentali per il corretto espletamento di molte procedure amministrative).

Le dichiarazioni

“Con richiesta dello scorso mese di febbraio, assunta al protocollo generale del Comune e avente ad oggetto “Casa comunale via Matteo Ripa 49 – Nuova dislocazione degli uffici ed assegnazione alle aree”, questa RSU unitamente alla Segreteria Provinciale i UIl – Fpl di Salerno, ravvisando il mancato coinvolgimento delle figure competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare, senza il preventivo parere del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, chiedevano apposito tavolo di contrattazione”.

In seguito alla richiesta della sigla sindacale “si è proceduto da parte dell’Ufficio del datore di lavoro a richiedere al R.S.P.P. le verifiche di competenza per dar seguito all’assetto deliberato”.

A quanto pare però i tempi della burocrazia si sarebbero allungati troppo facendo registrare parecchi ritardi e la Uil – Fpl chiede chiarimenti.