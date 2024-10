Eboli, si presenta la Eburum 2024. Militerà in Terza Categoria

Convocata con tutte le attenzioni che merita un appuntamento del genere, si presenta ufficialmente la ASD Eburum 2024, la nuova compagine sportiva della città di Eboli che fa dell’appartenenza e della passione per il calcio il suo punto di forza. Ieri mattina presso l’aula consiliare Isaia Bonavoglia del Comune di Eboli, si è svolta la presentazione ufficiale della squadra dell’ASD Eburum 2024 un progetto che viene da lontano e che “custodisce Eboli nel cuore”.

«Si è trattato di un momento speciale per condividere il nostro progetto con e per la città e presentare la squadra che porterà avanti i valori di appartenenza, passione e tradizione che ci legano alla nostra splendida terra», ha detto il presidente e avvocato Francesco Maria La Brocca. «Intendo sgombrare il campo dal pensiero secondo cui vogliamo emulare il percorso dell’Ebolitana 1925 o essere dei suoi competitor. Noi siamo una squadra di amici che intende fare calcio per divertirsi, siamo tutti tifosi dell’Ebolitana tanto da andare allo stadio ogni volta che possiamo. Non esiste paragone tra l’Eburum e la prima squadra della città».

«Desidero ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa avventura. Prima di tutto, l’allenatore e lo staff tecnico, che con dedizione e competenza guidano i nostri giocatori sia dentro che fuori dal campo. Un grazie particolare va al nostro main sponsor Alfonso Forlenza e a tutti gli altri sponsor, che con il loro contributo ci permettono di sostenere i costi connessi a quest’avventura e continuare a crescere. E, ovviamente, un grande grazie ai miei insostituibili compagni di avventura: Antonio Del Mastro, sempre pronto a fare da collante tra noi della società e la squadra, Emanuele Latronico, che con esperienza si occupa della gestione delle casse sociali, Marco Santimone, infaticabile direttore sportivo che ha saputo allestire una squadra di tutto rispetto per la categoria, Giuseppe Di Biase che energicamente ci supporta e cura i rapporti con gli sponsor, Giuseppe Vacca il nostro factotum, un jolly insostituibile ed infine Manuele Altieri che ha saputo dare una forma alle nostre idee curando la creazione del logo e la gestione dei canali social», aggiunge il dirigente.

Staff e rosa

Lo staff tecnico è composto da mister Modesto Mangieri, Raffaele Ardia, collaboratore tecnico e Mario Calabrese allenatore dei portieri. Il magazziniere è Danilo Del Mastro. LA ROSA DEI CALCIATORI Francesco Erra, Vincenzo Glielmi, Francesco La Torraca, Nicholas Chiella, Alessandro Scarpa, Marco Pizzuti, Luigi Di Biase, Alessandro Gaeta, Giuseppe Capozza, Gennaro Mastrangelo, Bruno Mirra, Marco Pastore, Stefano Di Benedetto, Andrea Sica, Nello Pirozzi, Riccardo Mazzeo, Damiano Basilio, Giovanni Ciccarone, Timoteo D’Arco, Vincenzo Rinauro, Vito Reppuccia, Vincenzo De Nicola, Antonio Cardiello, Jean Carlo Tavera, Diego Mauriello, Antonio Pirozzi, Cristian Bonavoglia, Vito Maiorano.