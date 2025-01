Eboli: si monitora il Calore. Disagi anche a via Salvemini.

L’allerta meteo di colore arancione, la pioggia abbondante e le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo su tutta la Campania, stanno facendo registrare disagi anche sul territorio comunale ebolitano diversi disagi.

Chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia la Strada Provinciale 317 in località Fiocche. L’esondazione del Fiume Calore ha creato non pochi problemi anche alla viabilità per chi deve raggiungere Persano o portarsi verso Santa Cecilia.

C’è grande attenzione anche per la tenuta del ponte sul Fiume e a lavoro ci sono le squadre della Protezione civile del nucleo comunale ebolitano.

Uomini e donne con il caponucleo Saverio De Caro sin dalle prime ore del giorno sono operativi. Messa in sicurezza e perlustrazione del territorio sono tra gli impegni più importanti della giornata.

Chiuso anche il cimitero

Per motivi di sicurezza e a causa del forte vento, il cimitero cittadino resta chiuso per tutta la giornata di oggi.

Nel rione Pescara problemi al sottopasso di via Salvemini che ad ogni pioggia diventa impraticabile.

Nelle zone collinari c’è attenzione per principi di frane e per il mantenimento di alcune strade rurali. Tra San Donato e Olevano sul Tusciano il transito veicolare è a passo d’uomo.

In zona Prato impraticabili diverse traverse con le strade ormai divenute vere e proprie mulattiere. Crollato anche un albero.

A lavoro i volontari della Protezione civile. La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.