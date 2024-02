Eboli: si incatena all’ingresso del Comune, chiede il rispetto delle procedure di assegnazione della casa popolare

Questa mattina Patrizia Ciancio, inquilina dell’appartamento Acer di rione Paterno distrutto dalle fiamme in seguito all’incendio dello scorso dicembre, ha protestato in maniera eclatante.

Una catena e un lucchetto e si è legata al portone d’ingresso del Comune in via Ripa.

La storia

A Patrizia l’Acer ha assegnato un nuovo alloggio popolare nel rione Paterno che, però, sarebbe occupato da abusivi e dallo scorso dicembre vive in auto. Una condizione non più sopportabile, un disagio cui va messa la parola fine.

Rassicurata dalle assistenti sociali del Comune, la signora Patrizia sarà ospitata in giornata in una casa famiglia in attesa di accelerate le procedure di sgombro dell’alloggio occupato abusivamente.