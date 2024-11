Eboli si dota di un nuovo Punto Assistenza ASIS: più servizi e maggiore vicinanza ai cittadini

Novità per i servizi idrici a Eboli. Oggi, presso la sede del Comune, è stato inaugurato il nuovo Punto Assistenza di ASIS, un’iniziativa che mira a migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi idrici e a facilitare le operazioni legate alla gestione delle utenze.

Un servizio più vicino ai cittadini

L’apertura di questo nuovo sportello rappresenta un passo in avanti nell’impegno di ASIS per essere sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Con questo nuovo punto di riferimento, gli ebolitani potranno svolgere tutte le pratiche relative al servizio idrico direttamente in città, evitando spostamenti e lunghe attese.

All’inaugurazione erano presenti il presidente di ASIS, Domenico De Maio, l’amministratore delegato, Italo Lullo, il sindaco di Eboli, il Mario Conte, e l’assessore Vincenzo Consalvo. Tutti hanno sottolineato l’importanza di questa nuova apertura per la comunità ebolitana.

Quali servizi saranno offerti?

Presso il nuovo Punto Assistenza, i cittadini potranno richiedere informazioni sui servizi idrici, gestire pratiche contrattuali, effettuare l’autolettura del contatore, ricevere assistenza per la fatturazione.

Il Punto Assistenza sarà aperto al pubblico il martedì dalle 9:00 alle 12:30.