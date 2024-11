Eboli: sequestrate tre villette in zona Prato. La Procura della Repubblica avvia i provvedimenti

Quando i vigili urbani del comando di Eboli sono entrati in azione e la notizia ha presto fatto il giro della popolosa zona residenziale ebolitana. In località Prato per presunte irregolarità sul piano casa, sono state sequestrate tre ville.

L’attività della polizia municipale

L’operazione è stata condotta dai vigili urbani di Eboli su disposizione della procura della Repubblica di Salerno.

Il provvedimento di sequestro porta la firma del pm Guglielmotti.

La procura contesterebbe ai proprietari delle abitazioni di non aver rispettato le regole della legge regionale denominata Piano Casa. Terreni divisi a metà per costruire ville ex novo, piscine edificate come vasche di raccolta piovana. Sarebbero queste solo alcune delle anomalie registrate dalla procura della Repubblica di Salerno e dei vigili urbani di Eboli.

I proprietari indagati, tra cui figurerebbero un ex politico e due imprenditori, si difendono sostenendo di aver tutte le carte in regola, di aver ottenuto il via libera per costruire le ville e di aver pagato anche gli oneri di urbanizzazione.

Al Rione Prato, qualche anno fa, sono già state confiscate sei ville che verranno acquisite nel patrimonio comunale oppure demolite.