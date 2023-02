Eboli: San Valentino si festeggia con “Jevule is love- Vicoli – Cuori – Emozioni”

Un allestimento scenografico che animerà il borgo antico ebolitano. Un percorso che abbraccerà piazza e vicoli. Si tratta di “Jevule is love- Vicoli – Cuori – Emozioni”. Fino al 14 febbraio le stradine, i vicoli, le piazze del centro storico ebolitano diventano teatro naturale di una iniziativa, semplice e particolare, che ha lo scopo di far trionfare i sentimenti belli, la passione, l’amore per il territorio, per il bello, per gli occhi e per il cuore. E rendere il percorso simbolo dell’amore in ogni suo aspetto.

L’iniziativa

Una installazione itinerante caratterizzerà, nella settimana dell’amore, il percorso che si snoda da Piazza Cosimo Vestuti, via Scalelle, Arco dei Tredici, via Santa Margherita, piazza Porta Dogana, via Attrizzi e piazza Attrizzi fino a “scale belle” di Salita Ripicella.

Un percorso colorato e illuminato dal rosso dei cuori istallati, con frasi, stralci di canzoni e poesie, che farà da cornice alle bellezze naturali del borgo antico.

Gli organizzatori

L’idea progetto è delle associazioni “Jevule Vico Vico” e “Briganti dell’Ermice” e si avvale del patrocinio del Comune di Eboli.