Eboli: rissa tra giovani in una stradina del centro, residenti mettono in fuga i picchiatori

È accaduto in una delle stradine adiacenti viale Amendola poco dopo le 20.00 di sabato sera, ma non è la prima volta che si verifica. Un gruppo di ragazzini tutti minorenni se le sono date di santa ragione. Solo grazie all’intervento di alcuni residenti di via Buozzi si è messo fine alla scazzottata e il gruppo si è dileguato. Attirati dalle urla dei ragazzi alcuni signori, infatti, sono scesi in strada e hanno sedato gli animi.

Una rissa per futili motivi

La lite violenta tra giovanissimi sarebbe scaturita da futili motivi. Una occhiata di troppo ad una ragazzina amica di alcuni che altri sarebbero passati alle maniere forti. Spintoni e schiaffi ed è stato subito parapiglia. L’intervento di alcuni residenti ha messo fine alla violenza.

I residenti chiedono maggiori controlli

Lungo le stradine adiacenti al centralissimo Viale Amendola, tra l’asilo Agatino Arìa e l’edificio che ospita l’Asl, non sarebbe la prima volta che si registrano episodi analoghi. I residenti, tra le altre cose, chiedono anche il potenziamento della pubblica illuminazione.