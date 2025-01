Eboli, rimossi i dossi in piazza: “L’idiozia ha una scadenza, l’intelligenza no”. Scivolone dell’assessore alla sicurezza

I dossi di via Scocozza tra piazza della Repubblica e piazza XXV Aprile, ad Eboli, tornano a far discutere e, questa volta, inaspriscono ancora i rapporti tra l’assessore alla sicurezza della Giunta Conte e l’ormai ex comandante dei caschi bianchi. Su questo tratto di strada, circa una decina di metri, erano stati installati cinque dossi artificiali per rallentare il transito veicolare. La cosa aveva indignato i cittadini ed era assurta più volte agli onori delle cronache. Improvvisamente, un paio di settimane fa due dei cinque dossi sono spariti, rimossi.

Il post social

Nelle ultime ore però un post affidato ad un account social da parte dell’assessore alla sicurezza e viabilità ha riacceso nuovamente la polemica indirizzata, come sostengono i bene informati, ancora verso l’ex comandante. «L’idiozia ha una scadenza, l’intelligenza no. Un doss tre…a Santa Maria», scrive l’assessore. Il nuovo scivolone istituzionale non è passato inosservato ai consiglieri comunali e nemmeno agli assessori di Conte che qualche imbarazzo pure lo hanno provato. I dossi sono stati rimossi da via Scocozza, ma nella giunta Conte non c’è pace.