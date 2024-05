Eboli: rifiuti abbandonati nel centro storico in vicolo del Pozzo. Protestano i residenti e i ristoratori

Accade frequentemente e nonostante l’azione di bonifica delle aree da parte degli operatori della Sarim, la società che in città si occupa della raccolta differenziata, la questione con il passare del tempo non risulta per nulla risolta.

Discariche e rifiuti abbandonati

Micro discariche e abbandono incondizionato di rifiuti in vari angoli del borgo antico e ancora una volta monta la protesta dei residenti stanchi di assistere ad un fenomeno che non riesce in nessun modo ad essere arginato.

C’è chi chiede da anni il censimento dei residenti, chi il potenziamento dei controlli. Altri, invece, continuano nell’azione civica di pulizia e salvaguardia dei luoghi tra vicoli e piazzette proprio come dei veri custodi di cultura e tradizioni.

L’ultima discarica a cielo aperto è stata individuata ieri sera nei pressi dell’ex Ises in via Vicolo del Pozzo a pochissima distanza dalle abitazioni private e da diversi studi professionali.

Problemi igienico sanitari

Una situazione che è sotto gli occhi di tutti, un fenomeno che con l’arrivo dell’estate se non debellato potrebbe causare problemi igienico sanitari in un posto che viste anche le attività ristorative è frequentato da tanti avventori.

In causa i residenti chiamano gli organi comunali deputati al controllo e chiedono azioni concrete di pulizia e bonifica.