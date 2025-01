Eboli, reati contro l’ambiente: identificate e denunciate due persone

L’Amministrazione comunale di Eboli ha appreso dai Carabinieri della denuncia penale nei confronti di due cittadini che erano rei di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio nella frazione di Santa Cecilia. I due soggetti, identificati, sono stati denunciati per reati contro l’Ambiente.

La dichiarazione

«Una notizia che apprendiamo con grande favore – ha commentato il primo cittadino Mario Conte – perché è l’inizio di un nuovo percorso di lotta all’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio nel quale saranno presenti anche i carabinieri. In questi giorni, inoltre, con la riorganizzazione in corso da parte del nuovo Comandante della Polizia Municipale, i controlli sull’abbandono incontrollato dei rifiuti verranno aumentati.

Dalla casa comunale: “Tolleranza zero verso i reati contro l’ambiente”

Chi non conferirà correttamente i rifiuti potrà incorrere sia in sanzioni pecuniarie che penali, come ha dimostrato l’azione dei carabinieri che ringrazio per l’operazione svolta. Intendiamo inaugurare un percorso di tolleranza zero. È necessario che la collettività rispetti il proprio ambiente, il prossimo e la città in cui vive».