Eboli, rassegna teatrale al Cinema Teatro Italia: Paolo Belli torna in tour con “Pur di far Commedia”

Prosegue la rassegna teatrale al Cinema Teatro Italia di Eboli e martedì 20 febbraio è la volta di Paolo Belli con la piece scritta ancora una volta con Alberto Di Risio, evoluzione naturale di “Pur di fare Musica”. Sala Italia gremita come sempre e grande partecipazione di pubblico per un appuntamento col teatro che ormai, grazie alla caparbietà del direttore Vito Bufano e alla preziosa collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, ha fatto della struttura ebolitana il fiore all’occhiello delle sale salernitane.

Lo spettacolo teatrale di Paolo Belli

Martedì in scena Paolo Belli per una commedia ambientata in una sala prove dove il protagonista tenta tra mille difficoltà di allestire uno spettacolo, tra musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali che cercano ogni occasione per guadagnare la ribalta.

Lo spettacolo è l’occasione per raccontare in chiave comica episodi di vita vissuta, aneddoti e leggende di una carriera lunga 30 anni. Tutti elementi che porteranno Paolo a doversi districare tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, per cercare comunque di portare a casa “la serata”.

Tra musica e teatro

Non manca ovviamente la musica, che fa da collante naturale a una serie di gag esilaranti, per un nuovo ed irresistibile mix di risate e canzoni. Con Paolo Belli, Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.