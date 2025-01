Eboli: rapina al tabacchi, paura in centro

Rapina in pieno centro ad Eboli. È accaduto questa sera in via Enrico Mattei, tra San Berardino e Via Generale Gonzaga.

La ricostruzione

Un uomo con il volto travisato e probabilmente armato di coltello si è introdotto in un tabacchi e si è fatto consegnare l’incasso a quanto pare mille euro.

Incredula e impaurita la persona alla cassa ha aperto il registratore e raccolte le banconote le ha passate al malvivente che in pochi secondi si è dato alla fuga.

La scena non è passata inosservata ad alcune persone presenti in zona. Lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza privata e cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

I commercianti hanno paura, i residenti anche.