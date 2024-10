Eboli: Questura annulla concerto di Daniele De Martino, neomelodico Palermitano

Daniele De Martino, il neomelodico Palermitano, assurto ultimamente più volte agli onori delle cronache per via dei suoi concerti, avrebbe dovuto esibirsi questa sera presso l’Imperial Game Bar di Viale Eburum a Santa Cecilia.

Con una comunicazione ufficiale sui canali social dell’attività commerciale è stata però diffusa la notizia dell’evento annullato.

La decisione della Questura

La Questura di Salerno annulla il concerto di Daniele De Martino proprio così come è accaduto già in precedenza per altre esibizioni in giro per l’Italia, a giugno a L’Aquila e ad agosto ad Agrigento.

De Martino a quanto pare canterebbe brani con riferimenti al regime del 41bis (associazione di stampo mafioso) e frasi offensive contro le forze dell’ordine.

“Siamo davvero dispiaciuti di informarvi che, a causa di disposizioni della Questura, l’evento previsto con Daniele De Martino il 31 ottobre è stato annullato. Ci scusiamo sinceramente con tutti voi e condividiamo il dispiacere per questa decisione, che purtroppo non dipende da noi. Ringraziamo tutti per la comprensione e l’entusiasmo che avete dimostrato…”.

Qualche critica era stata già mossa nelle ore precedenti soprattutto rispetto alla scelta di questa esibizione canora.