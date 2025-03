Eboli, questione sicurezza: attenzionato il pronto soccorso. Insorge il sindacato

Il Reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli è ancora al centrò dell’attenzione. Dalla UIL FP arriva la richiesta di potenziare il comparto sicurezza e dal delegato RSU UIL FPL Antonio Nassa e dal Coordinatore Provinciale UILFPL Vito Sparano, la necessità di intervenire in tempi rapidi e assicurare maggiore attenzione al Pronto Soccorso.

Le richieste

Nassa e Sparano scrivono al direttore sanitario Gerardo Liquori e ribadiscono «che all’interno del P.O. di Eboli, è necessaria un’altra unità di guardia giurata armata come avviene in altri presidi

ospedalieri della ASL Salerno».

La UIL infatti «quotidianamente riceve richieste da parte dei dipendenti, circa le problematiche che avvengono con l’utenza rischiando anche la propria incolumità, in quanto soprattutto di notte e non solo, una sola unità attualmente in servizio, non riesce a gestire contemporaneamente sia il pronto soccorso che l’intero ospedale, considerata la notevole affluenza».

Al direttore sanitario che è anche Datore di Lavoro, la UIL chiede «di attivarsi affinchè anche in questo presidio ci siano almeno due unità, onde evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero “danneggiare” questo Ospedale». Quello della sicurezza è un tema che sta fortemente a cuore anche alla comunità locale.