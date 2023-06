Eboli: pulizia e bonifica della SP 262, lavori di manutenzione ordinaria. Il gruppo “Uniti per il Territorio” si intesta la paternità del sollecito

Sono partiti questa settimana e proseguiranno nei prossimi giorni i lavori di pulizia e bonifica della SP 262. Lavori di manutenzione ordinaria, coordinati e affidati dagli uffici provinciali preposti e dal gruppo consiliare “Uniti per il Territorio” di Eboli, con il capogruppo Vito Maratea, arriva l’intestazione del sollecito all’indirizzo del Presidente Alfieri.

“Finalmente viene ripristinato un importante asse viario che collega la SS 18 alla nostra litoranea. Come gruppo consiliare, – si legge nel documento- abbiamo sollecitato, anche grazie alle segnalazioni del Comitato di quartiere Campolongo Aversana, al presidente della Provincia Franco Alfieri, che ringraziamo per la disponibilità, questo tipo di intervento, in modo da rendere fruibile e sicura un’arteria fondamentale per il collegamento con la Fascia Costiera e per ripristinare lo spazio pedonale che costeggia la SP 262 che era completamente sommerso da sterpaglie e rovi”.

La nota stampa prosegue

“Questo importante intervento non solo restituisce alla comunità dignità e decoro, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e amministrazione provinciale, ma testimonia il continuo interesse verso la Marina di Eboli. Interesse ed attenzione che rendono possibile anche l’avvio, nei prossimi giorni, dei lavori di pulizia degli spartifuoco che vanno a mare e dell’area dell’ex vivaio forestale”.

“Siamo consapevoli che vent’anni di abbandono e di dimenticanze lungo la fascia costiera non possono essere colmati in 18 mesi di amministrazione, ma siamo incessantemente al lavoro per restituire ai cittadini e alla nostra Città decoro e servizi”, scrive il gruppo Uniti per il Territorio con i consiglieri Sara Costantino e Cosimo Massa e il capogruppo Vito Maratea.

La precisazione sarcastica

“Non è proprio così – commenta sarcastico un consigliere vicino al Sindaco Conte – Per chi ha memoria, infatti, questi interventi di routine relativi alla bonifica del territorio negli anni si sono sempre effettuati e hanno sempre visto la stretta collaborazione anche tra le due precedenti amministrazioni: quella provinciale e quella comunale”.

Il riferimento alle amministrazioni del Presidente Strianese e del Sindaco Cariello è chiaro. E per qualche consigliere che ancora due anni fa sedeva nella maggioranza dell’ex Sindaco Cariello l’imbarazzo davanti a certe dichiarazioni che parlano di “abbandono e dimenticanza” è evidente.