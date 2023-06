Eboli: Proseguono i controlli. Nuove discariche di rifiuti individuate e bonificate

Proseguono senza sosta i controlli degli ispettori ambientali ad Eboli. Il territorio comunale, in centro e in periferia, è passato al setaccio. E anche questa mattina due squadre con cinque volontari in tutto hanno perlustrato le strade del centro antico e quelle del centro Città.

Cosa è emerso dai controlli

Quattro i verbali elevati.

Due a condomini, dove le buste trovate contenevano di tutto, senza alcun criterio di differenziazione, altri due a privati cittadini.

In molti casi a quanto pare presso i condomini più grandi verrebbero depositate buste di rifiuti anche da non residenti che, proprio per evitare sanzioni, le abbandonano altrove.

Il commento

“Necessari, quindi, controlli anche da parte dei residenti che invitiamo a collaborare. Una città più pulita è una citta più vivibile per tutti. Molti i rifiuti ingrombranti rinvenuti nel nostro splendido Centro Antico, voglio ricordare che la nostra Città è dotata di isola ecologica”, dice l’assessore all’ambiente Nadia La Brocca.

L’isola ecologica

L’Isola è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00. Vi si possono conferire la maggior parte dei tuoi rifiuti, ingombranti compresi. Per questi ultimi si può concordare anche il ritiro a domicilio.

Per ogni dubbio o se si ha bisogno di più informazioni si può chiamare il numero verde 800.983850 Sarim Eboli.

“Tutti noi dobbiamo rispettare l’ambiente e il nostro territorio, se davvero teniamo alla nostra Città”, conclude l’assessore.