Eboli: prorogata la “Carta Solidale” per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Eboli ha prorogato per il 2024 la “Carta Solidale“, un sostegno economico per le famiglie in difficoltà. La carta, del valore di 500 euro, può essere utilizzata per acquistare beni alimentari, carburante o abbonamenti ai trasporti.

Buone notizie per le famiglie ebolitane in difficoltà economica. Il Comune di Eboli ha annunciato la proroga per il 2024 della misura di sostegno governativa “Dedicata a te”, che prevede la distribuzione di una carta prepagata per l’acquisto di beni alimentari, carburante o abbonamenti ai trasporti pubblici.

Come funziona la carta

La carta, del valore di 500 euro, sarà disponibile a partire da settembre 2024. I beneficiari dovranno effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024 e spendere l’intera somma entro il 28 febbraio 2025.

Chi può beneficiarne

L’INPS ha già individuato i beneficiari in base a criteri di priorità stabiliti dal Decreto interministeriale del 4 giugno 2024. Al Comune di Eboli sono state assegnate 1.745 carte. L’elenco definitivo dei beneficiari sarà pubblicato entro la fine di agosto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Chi era già beneficiario nel 2023: Se ancora in possesso dei requisiti, potrà utilizzare la stessa carta, che verrà ricaricata a settembre. In caso di smarrimento, è possibile rivolgersi a Poste Italiane. I nuovi beneficiari dovranno recarsi presso gli Uffici Comunali per ritirare il codice di attivazione e poi recarsi a Poste Italiane per attivare la carta.

Per maggiori dettagli sui criteri di individuazione dei beneficiari e sulle modalità di utilizzo della carta, si rimanda al Decreto interministeriale del 4 giugno 2024.