Eboli: Prime spaccature nel Forum dei Giovani

Prime rappresaglie interne nel Forum dei Giovani Eboli. La minoranza attacca e punta il dito contro la gestione del coordinatore Andrea Simeone e della sua maggioranza. “I sottoscritti Andrea Rocco, Generoso Di Benedetto, Francesco Giusti, Jennifer Palo e Ilenia Cuciniello, nella loro qualità di consiglieri del forum dei giovani di Eboli, desiderano affrontare la questione del mancato raggiungimento del numero legale durante l’assemblea tenutasi il 14 giugno”. Inizia così la nota stampa diffusa questo pomeriggio.

La nota stampa

“L’assemblea rappresenta un momento cruciale per discutere questioni importanti e prendere decisioni collettive per il bene del forum, esso rappresenta un’importante opportunità per i giovani di influenzare positivamente la nostra comunità, di esprimere le proprie idee e di partecipare attivamente alla creazione di un futuro migliore”, aggiungo i giovani ebolitani.

E poi l’analisi: “In questi mesi, l’assemblea, è diventata solo e semplicemente il luogo di ratifica di scelte già prese, di iniziative già strutturate e di collaborazioni già discusse.

Rivolgiamo un accorato appello a tutti i membri, che evitino di farsi strumentalizzare da questo o quel politico di turno che ha a cuore solo i suoi interessi personali e non quelli della comunità giovanile della città, è a questa comunità desiderosa di partecipare a cui noi dobbiamo dar conto!”.

L’attacco al coordinatore

Poi l’attacco frontale indirizzato al coordinatore Andrea Simeone.

“Siamo dispiaciuti dell’assenza di coinvolgimento che il coordinatore, insieme ad alcuni membri, ci ha riservato in questi primi mesi, non essendo parte del benché minimo processo decisionale, ma siamo convinti che una rinnovata coesione possa consentirci di svolgere il nostro mandato in maniera affiatata e coesa”.

L’invito dei consiglieri di minoranza del Forum è chiaro: “INSIEME, possiamo creare un ambiente in cui i giovani si sentano valorizzati, ascoltati e supportati nelle loro idee e iniziative. Lavoreremo per fornire strumenti, risorse e spazi di dialogo che favoriscano il coinvolgimento attivo dei giovani membri e di tutti coloro vogliano avvicinarsi al forum. INSIEME, possiamo creare un ambiente in cui ogni voce sia ascoltata e rispettata, e in cui le decisioni collettive riflettano le esigenze e gli interessi dell’intera comunità giovanile. Le voci dei giovani sono fondamentali per guidare il cambiamento e per affrontare le sfide che la nostra generazione affronta”.