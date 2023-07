Eboli: prima pietra per l’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani

Venerdì 14 alle 9.30, in via IV Giornate di Eboli, nella zona PIP, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra per un nuovo intervento presso l’impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani. Grazie a tale intervento, interamente finanziato dalla Regione Campania con fondi a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, potrà finalmente trovare soluzione l’annoso problema derivante dalla diffusione dei miasmi prodotti dall’impianto di compostaggio sito nel Comune di Eboli, che negli anni ha interessato anche i Comuni limitrofi.

Gli interventi

All’appuntamento prenderanno parte il sindaco di Eboli Mario Conte, il presidente EdA Salerno Giovanni Coscia e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a cui sono affidate le conclusioni.