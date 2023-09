Eboli: Presentata ufficialmente la sedicesima edizione di Sport Open Day

Si è tenuta presso lo stabilimento balenare Bagno Trentotto di Marina di Eboli, la conferenza stampa di presentazione della XVI edizione di Sport Open Day la manifestazione all’insegna dell’educazione sportiva che si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre e nella quale saranno presentate varie discipline: dal Surf al Kite Surf passando per Wind Surf, Sup, Beach Volley, Skate, Fitness e Calcio, Bike, Box, Rugby, Salvamento e Triathlon.

Sport, tecnica, educazione, divertimento, passione

Il saluto iniziale di Daniele Sgroia e di Emiliano Mazzariello ideatori di Sport Open Day e patron di Bagno Trentotto che hanno presentato il progetto sportivo e la struttura ricettiva che lo sopita e a seguire quello del Presidente V Zona Federazione Italiana Vela Francesco Lo Schiavo che affianca e sostiene gli organizzatori in questa due giorni all’insegna dello sport sano e delle buone pratiche di educazione sportiva.

Il saluto del consigliere provinciale Filomena Rosamilia e l’intervento del Presidente dell’Ente Riserva Sele Tanagro Monti Eremita Marzano e Sindaco di Contursi Terme Antonio Briscione che ha acceso i riflettori sulle bellezze paesaggistico ambientali che insistono ed esistono lungo la fascia costiera che si snoda sul territorio comunale ebolitano, per otto chilometri di costa e va oltre verso la Costiera Amalfitana e quella Cilentana.

E poi l’intervento del Sindaco di Eboli Mario Conte che su Marina di Eboli ha investito risorse e messo in atto progetti per la pulizia dell’arenile, la bonifica del territorio a partire dall’assegnazione di Casina Rossa e anche l’intervento della Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese che è stato incentrato sulla collaborazione e sul supporto istituzionale ad un evento di rilievo nel panorama sportivo non solo locale.

E’ stato il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ad accendere i riflettori sul nuovo progetto di riqualificazione generale e sviluppo turistico in cui la Provincia sta investendo, a partire dalle grandi opere infrastrutturali inserite nello strumento urbanistico del Masterplan che sta favorendo nuova linfa vitale ai territori, dal mare ai monti, in tutta la sua interezza. Complimentandosi con gli organizzatori di Sport Open Day per il coinvolgimento di Enti e di associazioni e con i titolari di Bagno Trentotto per la struttura d’eccellenza della Costa Sud di Salerno, il presidente Alfieri invitando tutti ad essere cittadini attivi ha lasciato il suo monito “La speranza siamo noi!”, rivolto a quanti amministratori, sportivi e curiosi, hanno preso parte alla conferenza di presentazione dell’ambizioso progetto sportivo.

Sport Open Day ideato dall’associazione “Gli Amici del Mare” vanta i patrocini di Regione Campania, Unione Europea, Provincia di Salerno, Comune di Eboli, Regione Campania Ente Riserve Naturali – Foce Sele – Tanagro – Monti Eremita – Marzano, Capitaneria di Porto Guardia Costiera Salerno e la collaborazione fattiva di decine di professionisti del settore e appassionati di sport e il supporto di numerosi imprenditori della zona.