Eboli: piazza Matteo Ripa tutte le notti è ostaggio di facinorosi e di giovani che bivaccano. L’allarme dei residenti

E’ accaduto ancora, la notte scorsa. Ma questa volta la situazione ha rischiato di degenerare. Solo l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Eboli ha scongiurato il peggio.

Piazza Matteo Ripa, alle spalle del Comune di Eboli e proprio nelle adiacenze della scuola, è da tempo punto di ritrovo di decine di giovani adolescenti, poco più che maggiorenni, che si incontrano con i propri coetanei per trascorrere le serate, e molto spesso si trattengono lì fino all’alba. Non mancano schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica, qualche rissa. I residenti protestano. Dal Comune nessuna presa di posizione.

Intanto un professionista che abita in zona e che preferisce restare anonimo, ha affidato alle forze dell’ordine la sua testimonianza e il malessere generale che anima altri residenti ed inquilini dei palazzi adiacenti la piazza.

Le dichiarazioni dei residenti

“Ieri sera intorno alla mezzanotte vi è stata una esplosione di una bomba carta che ha provocato spavento tra i residenti e fastidi dovuti al fumo entrato nelle abitazioni – racconta il residente, portavoce – Alcuni residenti che chiedevano spiegazioni in merito sono dovuti addirittura scendere in strada per un faccia a faccia con questi ragazzi, poco più che maggiorenni, segnalando momenti di tensione, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno cercato di riportare la calma, purtroppo sono anni che ogni estate questa zona è presidiata da giovani poco più che maggiorenni che fino a tarda notte, tra consumo di alcol e droga, stereo ad alto volume, risse, cartoni e bottiglie di birra lasciate a terra provocano disagi ai residenti”.

I precedenti

Pare che già lo scorso anno sia stato presentato da oltre 100 persone un esposto al Comune, alla caserma dei carabinieri e alla Prefettura per cercare di porre fine o quantomeno limitare questi episodi. “Ma fino ad ora niente da fare. Il primo cittadino è a conoscenza della problematica da tempo, visto che lo scorso anno fece addirittura un sopralluogo per l’installazione di telecamere per creare un deterrente promettendo ai residenti di provare a risolvere la questione ma ad oggi ancora nulla – dice il professionista ebolitano – Tra l’altro il sindaco ieri sera è passato in macchina vedendo con i propri occhi quanto accadeva e facendo l’ennesima promessa”.

I residenti attendono fiduciosi che le autorità preposte a garantire l’ordine pubblico e la quiete nelle ore notturne nelle zone più “attive” facciano qualcosa al più presto in modo che la notte non sia più ostaggio di questi facinorosi.