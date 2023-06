Eboli: Piazza della Repubblica accoglie il concerto dell’Opera Territoriale

L’Opera Territoriale in concerto in ad Eboli. L’appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle ore 20.30 e Piazza della Repubblica sarà il palcoscenico naturale che ospiterà l’evento “La Musica unisce le Scuole”: il concerto dell’Orchestra Territoriale.

Le scuole protagoniste

Alla performance musicale si esibiranno gli studenti di sette realtà scolastiche diverse, tenute insieme dalla comune passione e dalla lungimiranza dei docenti: il Liceo musicale Perito – Levi, coordinatore del progetto, l’I. C “M. Ripa” di Eboli, l’ I. C. “G.Romano” di Eboli, l’I. C. “Virgilio” di Eboli, l’I. C. “A. Gatto” di Battipaglia, l’I. C. “Penna” di Battipaglia e l’I.C. “Guarico” di Bellizzi.

L’Orchestra Territoriale

Composta da 130 elementi, l’Orchestra Territoriale ha già riscosso molteplici riconoscimenti per la sua

attività culturale e artistica, come accaduto lo scorso giugno nel primo ed apprezzato Concerto in Piazza della Repubblica.

Stasera, all’insegna della Musica che unisce, una nuova occasione, per tornare a vivere la Piazza ebolitana che è incubatore ideale per accogliere e ospitare eventi di grande portata.