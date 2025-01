Eboli, ok a progetto di esternalizzazione del servizio di riscossione tributi

Via libera della Giunta Comunale di Eboli all’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente e della riscossione ordinaria e coattiva, unitamente alla fase dell’accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) (occupazione di aree e suolo pubblico, installazione, esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari, concessione e occupazione di aree e suolo pubblico in mercati, passi carrabili e pubbliche affissioni).

La scelta dell’operatore

L’operatore che sarà individuato dovrà risultare iscritto in un albo speciale istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

«Esternalizziamo un’attività che dovrà contribuire a garantire risorse per i servizi essenziali ai cittadini ebolitani – spiega il sindaco, Mario Conte -. Lo facciamo nella massima sicurezza, con indicazioni chiare ed affidandoci ad un operatore che dovrà avere la garanzia del Ministero delle Finanze».

L’esecutivo comunale ha indicato in maniera dettagliata gli indirizzi a cui l’operatore dovrà uniformarsi, a partire dall’obbligo di muoversi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

«Chiederemo analisi e verifiche sul servizio ed anche la durata del rapporto sarà a scadenza e con opzione solo a favore dell’Amministrazione Comunale – sottolinea il vicesindaco con delega al Bilancio, Gianmaria Sgritta -. Gli stessi compensi saranno calcolati in maniera dettagliata e sulle somme incassateۚ. Si tratta di un momento importante per la città, che ha come obiettivo la regolamentazione del settore dei tributi, a partire da una responsabile erogazione dei servizi».

Quella deliberata in Giunta Comunale rappresenta una proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per la definizione e la ratifica del provvedimento di esternalizzazione del servizio.