Eboli, notte di paura in località Santa Cecilia: pusher extracomunitario colpito da arma da fuoco

Un pusher extracomunitario è stato raggiunto dal colpo di arma da fuoco mentre si trovava nei pressi della strada centrale in via Medaglie d’Oro ad Eboli, in località Santa Cecilia. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando si è consumato il fatto di cronaca. La vittima dell’agguato, sembra un pregiudicato 30enne marocchino, ferito ai glutei è stato soccorso e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Mentre gli uomini del capitano Greta Gentili ricostruiscono l’esatta dinamica dei fatti tra la gente del posto aumenta l’indignazione e la rabbia. A Santa Cecilia, nella notte, la villetta di un ex amministratore locale è stata visitata dai ladri che a quanto pare però non sarebbero riusciti a portare via nulla perché messi in fuga dai vicini e da un gruppo di residenti che ormai da qualche tempo praticano ronde notturne come deterrente agli atti delinquenziali.