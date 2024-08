Eboli: Nonna Anna Paradiso compie 102 anni, grande festa tra gioie e sorrisi

Nonna Anna Paradiso, vedova Barone, compie 102 e nella struttura residenziale, ad Eboli, presso la quale vive ed è amorevolmente assistita, è stata organizzata in suo onore una grande festa di compleanno.

Nonna Anna circondata dall’amore e dall’affetto di tutta la sua famiglia, insieme agli operatori del centro e a tutti gli altri ospiti, ha soffiato le candeline e ha sorriso, emozionandosi ed emozionando quanti hanno avuto il privilegio di partecipare ad un momento così tanto bello e delicato.

Una festa piena di gioia e di grandi sorrisi e l’immancabile risposta di nonna Anna a quanti le chiedono quanti anni hai: “Sono del ‘22 facitev i cunt” che Elena ha pensato bene di far scrivere sulla gustosa torta realizzata per l’occasione. Una comunità in festa e un compleanno importante per nonna Anna.