Eboli, non si presentano i Capigruppo e salta la Commissione

Continua la crisi politica all’interno della maggioranza del Sindaco Conte e salta la commissione dei capigruppo convocata per questa mattina.

All’appello solo Cosimo Naponiello e Matteo Balestrieri tra gli uomini di Conte, rispondono presente. Degli altri, che pure sarebbero stati visti aggirarsi nei corridoi di Palazzo di Città, come avviene ogni giorno, nessuna traccia.

La Città resta in silenzio

Salta la commissione. In bilico la maggioranza. Quel che resta del gruppo dei dissidenti che fa capo a Gianmaria Sgritta, continua a pretendere la poltrona del vicesindaco. La Città resta in silenzio. E dalle opposizioni leva la propria voce Forza Italia.

“La città di Eboli è alla paralisi. Giuseppe Norma e Michele Melillo, rispettivamente capigruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia lanciano l’allarme. Ancora una volta la maggioranza consiliare e l’Amministrazione impediscono la convocazione del Consiglio Comunale, non risultando presenti in Conferenza di Presidenza. Questo è solo l’ultimo episodio di una situazione intollerabile di paralisi amministrativa che Eboli non aveva mai conosciuto”.

Tanti erano i temi da portare in Consiglio

I temi da portare in Consiglio erano tanti e importanti, quali l’autonomia differenziata, il progetto di nuova viabilità per l’impianto di CdR, i debiti fuori bilancio, l’istituzione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Ma a quanto pare la cosa poco interessa ai consiglieri comunali capigruppo dell’amministrazione Conte.

“Da inizio anno si sono tenute solo un paio di sedute consiliari. Siamo ormai a giugno e non si intravvede neppure l’approvazione del Bilancio 2023. Una situazione di completo abbandono della città non interessa l’Amministrazione, che non garantisce la presenza nei momenti importanti”.

Spaccature, richieste di poltrone e malumori diffusi: non c’è pace tra gli uomini di Conte. Quasi del tutto assenti inoltre le donne della maggioranza che mai hanno fatto sentire la propria voce. Eccezion fatta per il consigliere Lucilla Polito che è tra le più operative e presenti nella vita amministrativa, anche oltre ruoli ed incarichi, insieme all’assessore Nadia La Brocca, sempre molto operativa.

L’accusa

“Gli ebolitani dovranno prendere atto del fallimento dell’amministrazione Conte e sperare che si chiuda al più presto questa esperienza”.

Dunque, Forza Italia accusa la mala gestione dell’amministrazione Conte e non c’è pace per il Sindaco di Eboli. Stretto nella morsa dei ricatti politici e delle pretese.

Su tutte la poltrona del vicesindaco che sarebbe da sempre l’ambizione più alta per un consigliere comunale di maggioranza che tiene in ostaggio la Città.

Qualche bene informato consigliere interno al gruppo Conte, però, sostiene che “prima di San Vito” (15 giugno) la nuova Giunta sarà nominata. Un rimpasto al quale il Sindaco starebbe già lavorando e che vedrà fuori dall’esecutivo le due giovanissime ed inesperte assessori Palma e Masiello, l’assessore Massimiliano Curcio che si attesta come l’amministratore più operativo e concreto della Giunta Conte – sue sono la costituzione dell’Azienda Speciale ASSI e il Bilancio – un ridimensionamento dell’incarico per l’attuale vicesindaco Enzo Consalvo.