Eboli: non si ferma allo stop, scontro tra due auto. Due feriti lievi.

Incidente questo pomeriggio in via Ignazio Lodato a pochi metri dal Comune di Eboli. Due auto entrano in collisione ed è subito panico generale.

Il sinistro

L’impatto all’incrocio tra due veicoli, uno che procedeva dal parcheggio di Piazza Tito Flavio Silvano e un’altro che sopraggiungeva da via Ignazio Lodato, e al centro dell’incrocio la collisione.

L’urto violento tra le due macchine e il rimbalzo sulle altre auto parcheggiate nelle vicinanze che sono state coinvolte e si è temuto il peggio.

A quanto si apprende però i conducenti feriti lievemente avrebbero riportato solo escoriazioni e qualche contusione. È andata peggio per le vetture.

I soccorsi

Sul posto i vigili urbani del comando di Via Pagano, le ambulanze del 118 e l’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto che si trovava in zona con alcuni amici.

Intervenuto a prestare le prime cure del caso l’assessore ha prontamente lanciato l’allarme.

Resta la pericolosità di un incrocio stradale che avrebbe problemi di scarsa visibilità.