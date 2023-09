Eboli: Movieboli Film Festival tutto pronto ad una settimana dall’inizio

Mattia Maioriello, presidente dell’Associazione, espone nel dettaglio la programmazione del Movieboli Film festival che si terrà dall’8 al 10 settembre all’Arena di Sant’Antonio. Durante la prima serata sarà presentato il cortometraggio “Quella che brilla di più” scritto e diretto da Antonio Marcantuono, appassionato di cinema che ha voluto dare un’opportunità alla sua arte con questo suo primo progetto. Seguito dalla proiezione di un secondo cortometraggio: “La cravatta” scritto da Allegra Iania, Alessandro Coscia, Marco Fiore e Marco Landi e diretto da Marco Landi, un progetto la cui idea era stata messa da parte con cura in un cassetto e Movieboli è stata la chiave per riaprilo. In seguito poi ci sarà la proiezione del lungometraggio “Midnight in Paris” di Woody Allen.

Le altre serate del festival

Durante la seconda serata, verrà invece proiettato l’ultimo cortometraggio in gara “GEN- Restare, Tornare, Sognare” di Francesco Nunziante che ha messo in evidenza, tramite il suo corto, coloro che quotidianamente investono nella propria città, scegliendo di non andare via.

Seguito poi dalla proiezione del lungometraggio “The Truman Show”, di Peter Weir.

Il Festival si concluderà il 10 settembre con la premiazione del corto più apprezzato e dalla presentazione del documentario di Maria Rosaria Dell’Orto “Miracolo Napoli”.

Nel suo progetto – la Dell’Orto – ha raccontato lo spirito, la passione e l’orgoglio della città di Napoli per la terza vittoria dello scudetto. Girando tra le vie napoletane ha intervistato i cittadini, rendendo protagoniste le loro emozioni in merito, ricevendo i complimenti del primo cittadino per l’idea realizzata.