Eboli, monta la protesta degli ambulanti del mercato: “Chiediamo un incontro urgente con il sindaco”

Un vero e proprio fallimento! È questo il sentire comune degli ambulanti del mercato del sabato, ad Eboli, dopo che il servizio è stato trasferito al PalaSele. Non c’è pace per il mercato del sabato e dopo il trasferimento presso gli impianti sportivi la situazione è peggiorata. Non si è riusciti ad ottenere tutte le garanzie previste sin dal momento del trasferimento e nemmeno le condizioni logistiche soddisfano i venditori.

Il trasferimento dal rione Paterno all’area degli impianti sportivi è stato per lo storico mercato del sabato di Eboli un vero e proprio fallimento. Tanti gli ambulanti che hanno rimesso la licenza, sempre meno i clienti. Si era parlato di parco giochi per i bambini, di servizio navetta, di punto ristoro e di potenziamento nell’offerta anche logistica: ma quel che resta del mercato del sabato agli impianti sportivi è solo malcontento generale ed una nuova eclatante protesta.

In queste ore gli ambulanti hanno raccolto firme per un nuovo incontro al Comune e con il Sindaco e hanno avviato uno stato di agitazione.