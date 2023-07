Eboli: mentre gli alberi vengono giù parte la “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

È di ieri la notizia, divulgata e poi inspiegabilmente oscurata dalla pagina Facebook del Sindaco di Eboli Mario Conte, secondo cui sarebbero stati stanziati “4,5 milioni di euro per il risanamento dei versanti dei torrenti Tiranna e Tufara, la riqualificazione dei vicini quartieri e la loro fruizione turistica”.

Una notizia importante certo, ma stranamente e come sta accadendo spesso in barba alle più elementari regole di comunicazione istituzionale, tenuta nascosta alla stampa ma divulgata attraverso messaggistica istantanea tra fedelissimi del Sindaco e consiglieri comunali di maggioranza.

“Grazie al risanamento dei conti, il nostro Comune è stato premiato dal Ministero dell’Interno che ha individuato gli enti a cui spetta il contributo da destinare ad opere di messa in sicurezza del territorio, nell’ambito della Missione 2 dei fondi del PNRR”, si legge nel testo.

Il dettaglio dei finanziamenti

Nel dettaglio, si tratta di tre distinti finanziamenti candidati al contributo a settembre dello scorso anno:

€ 1.601.090,73 per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del torrente Tufara e di via Tiranna;

per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del torrente Tufara e di via Tiranna; € 1.431.719,78 per il consolidamento del costone roccioso lungo il sentiero dell’Ermice e via Tufara;

per il consolidamento del costone roccioso lungo il sentiero dell’Ermice e via Tufara; € 1.417.389,50 per il consolidamento del costone roccioso a valle di Badia San Pietro alli Marmi.

I commenti

E poi, ovviamente, non si fanno attendere i ringraziamenti di rito: “Un risultato straordinario maturato grazie all’impegno dell’Assessore ai LL.PP, Salvatore Marisei, di concerto con i preposti uffici, che ringrazio per il lavoro svolto”, scrive qualcuno che non è dato sapere (dallo staff comunicazione sostengono di non essere al corrente della notizia – nda) sulla pagina Facebook del Sindaco ringraziando l’assessore Marisei.

“Con questi tre interventi, per i quali sono già in corso le progettazioni esecutive, garantiremo maggiore sicurezza in queste meravigliose parti del territorio e, in particolare, al Centro Antico di Eboli che è lambito dai due corsi torrentizi, continuando così il disegno della “green city” che stiamo realizzando”.

Insomma, trascinando una situazione imbarazzante dal punto di vista della comunicazione istituzionale che fa acqua da tutte le parti, la notizia c’è, è importante e va divulgata.

