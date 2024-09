Eboli, mensa scolastica e trasporto scolastico: si parte il 30 settembre

Partirà il 30 settembre il servizio di mensa scolastica negli istituti comprensivi del Comune di Eboli. E il 7 ottobre, invece, prenderà il via il servizio di trasporto scolastico. E’ l’assessore alle Politiche Scolastiche Katia Cennamo ad annunciare, insieme al Sindaco di Eboli Mario Conte, l’avvio di due importanti servizi per i bambini e le famiglie. Il nuovo servizio mensa sarà gestito da un’ATI composta da REM SRL, con sede in Salerno e NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Montecorvino Pugliano.

L’aggiudicazione è per i prossimi tre anni scolastici

Intanto la Giunta sta lavorando ad un possibile abbassamento delle tariffe. Il Comune ha richiesto specifiche garanzie circa la tracciabilità dei prodotti alimentari, la fornitura di pasti composti principalmente da alimenti provenienti da agricoltura e allevamenti biologici, la vicinanza del centro di cottura alle sedi scolastiche. In particolare agli alunni che usufruiranno della mensa verrà fornito un kit personale formato da una box ermeticamente richiudibile che garantirà un utilizzo personalizzato. Non vi sarà dunque la produzione di rifiuti plastici e si eviterà che usando piatti biodegradabili questi possano alterarsi con il calore dei pasti.

«Soprattutto per la mensa scolastica – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Scolastiche Katia Cennamo – abbiamo voluto assicurarci la bontà e la genuinità dei pasti che saranno somministrati nelle scuole. Vigileremo perché tutto proceda al meglio e non ci siano più preoccupazioni o lamentele da parte dei genitori. Sull’uso del nuovo kit gli operatori forniranno tutti i chiarimenti direttamente nelle scuole».

«Abbiamo deciso di seguire procedure che potranno fornire ai nostri studenti qualità e continuità – ha spiegato il Sindaco Mario Conte – con due gare organizzate dai nostri uffici e gestite dalla Cuc Sele Picentini con garanzie di ottimizzazione dei servizi».

Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, invece, aggiudicato alla ditta Palmentieri sempre per il triennio scolastico 2024-2027, prenderà il via il 7 ottobre. L’Amministrazione comunale, optando per due appalti triennali, potrà così garantire un servizio regolare e senza ritardi