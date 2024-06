Eboli: mamma dimentica il figlio in auto, panico nel parcheggio di un centro commerciale. Ora rischia una denuncia

Attimi di panico questa mattina nel parcheggio del centro commerciale Le Bolle quando alcuni passanti si sono accorti di un bimbo lasciato in auto da solo. Immediatamente è scattato l’allarme e sono entrati in azione gli uomini della sicurezza privata e alcuni avventori.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a soccorrere il bimbo e a rintracciare la madre in evidente stato di shock. Una dimenticanza che per fortuna non ha avuto ripercussioni gravi. Qualche lacrima e molto dispiacere, la donna difficilmente dimenticherà l’episodio.

Ora, però, rischia anche una denuncia.