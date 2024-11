Eboli, maltempo in Città. In via Perito la chioma di un albero spezzata a metà

Le forti folate di vento e la pioggia battente di queste ore stanno facendo registrare in città una serie di danni alle alberature ad Eboli.

In maniera seria sarebbero state compresse quelle presenti lungo via Perito il viale principale che conduce alla stazione ferroviaria e al Liceo Classico che nella caduta avrebbero colpito una vettura parcheggiata negli stalli.

L’intervento di messa in sicurezza

Sul posto, questa mattina, sono intervenute le squadre del pronto intervento dei Vigili del Fuoco e i vigili urbani del comando di via Pagano. Indignazione e rabbia per i residenti e per i commercianti che a quanto pare avevano da tempo segnalato la instabilità di alcuni alberi.

A lavoro i mezzi di soccorso. In città c’è massima attenzione per prevenire altri problemi causati dalla pioggia che è copiosa e dal forte vento.