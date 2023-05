Eboli: lavori di ripristino lungo la SP175. Sfalcio dell’erba e manutenzione. A lavoro i tecnici della Provincia

Un importante intervento di manutenzione della Provincia di Salerno sulle strade che interessano il territorio comunale ebolitano è partito questa mattina presto. In corso, infatti, le opere di manutenzione della Sp30, consistenti in sfalcio dell’erba e manutenzione. Sono i tecnici della Provincia ad eseguire le opere.

La soddisfazione del consigliere Rosamilia

«L’amministrazione Provinciale del Presidente Alfieri continua nel dare risposte al territorio ebolitano, in particolare dopo un importante intervento di sfalcio dell’erba sulla SP 30», scrive in una nota stampa il consigliere provinciale Filomena Rosamilia che aggiunge: «Questa mattina sono iniziati i lavori dello sfalcio sulla SP 175 – litoranea di Eboli, infatti dopo aver svolto un sopralluogo insieme al Presidente del comitato di quartiere Santa Cecilia Domenico Alfano, sempre attento al territorio, la settimana scorsa, la Provincia ha dato immediatamente seguito all’intervento con una importante azione di pulizia sulla litoranea di Eboli».

Le altre opere in corso

In contemporanea sono in via di ultimazione i lavori al collettore fognario che insieme al completamento del depuratore di Coda di Volpe, progetto finanziato dalla regione Campania insieme alla vecchia amministrazione comunale, osserva il consigliere provinciale.

«L’auspicio è che con l’attuazione del Masterplan della fascia costiera, fortemente voluto dal Presidente Alfieri, si possa iniziare a dare un reale sviluppo di tutta l’area», conclude Rosamilia.