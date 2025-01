Eboli, la sinistra politica si ricompatta per un cambiamento concreto. Parla Annamaria Paesano – PCI

Massiccia partecipazione e tanti interventi volti tutte nella direzione di fare quadra. La Sinistra ebolitana, insieme al Movimento 5 Stelle, nella prima partecipata assemblea, ha chiamato a raccolta i cittadini, gli attivisti e i simpatizzanti per dare vita a un nuovo progetto politico e sociale volto a migliorare la qualità della vita nella città di Eboli e proporsi come gruppo di lavoro alternativo a chi non opera per il bene comune.

La dichiarazione

L’iniziativa, promossa da una coalizione di partiti e organizzazioni sociali di sinistra, ha visto presenti i rappresentanti di Berlinguer Lab, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana Eboli, UGS Eboli, l’associazione XD390 e il Movimento 5 Stelle. «Un fronte unito che mira a costruire una città più giusta, inclusiva e solidale, affrontando le sfide sociali, economiche e ambientali che il territorio vive quotidianamente».