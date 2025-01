Eboli: la parrocchia di San Nicola in San Vito al Sele aderisce al progetto “Adotta una spiaggia”

C’è gran fermento tra i volontari della parrocchia di San Nicola in San Vito al Sele di Santa Cecilia che aderiscono al secondo appuntamento con l’iniziativa “Adotta una spiaggia” di Citizen Science promosso dal WWF Silentum che si impegna a tenere pulito il tratto del litorale S8 della Marina di Eboli per la durata di due anni.

Appuntamento domenica 26 gennaio

L’appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio quando a Marina di Eboli si daranno appuntamento decine di volontari per ripulire l’arenile dai rifiuti e in maniera particolare liberare la spiaggia dalla plastica.

Tutto il team della parrocchia San Nicola in San Vito al Sele di Santa Cecilia di Eboli che ha aderito al progetto “Adotta una spiaggia” sta organizzando accoglienza e assistenza e anche questa volta è prevista una adesione massiccia di volontari e collaboratori.

A coordinare il gruppo dei volontari c’è il consigliere comunale Sara Costantino da sempre sensibile alle politiche ambientali che riguardano più da vicino la Marina di Eboli.