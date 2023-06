Eboli: Italia Viva torna a fare politica e riparte dal tesseramento 2023

Eboli conferma l’impegno aprendo il Tesseramento 2023 e sarà presente con numerosi delegati e l’intero direttivo all’assemblea Nazionale del 10 giugno a Napoli.

Le dichiarazioni

“Saremo al fianco dei nostri leader nazionali, regionali e provinciali per discutere dell’organizzazione del Partito a tutti i livelli. Eboli, dopo il successo elettorale delle amministrative 2021 – con l’8% dei consensi manifestati sul simbolo del Partito – punta a diventare riferimento sia in provincia che in regione e fucina di nuovi scenari riformisti, lanciando l’idea di un cantiere nel quale si confrontino le forze politiche e i cittadini che si riconoscono nei valori liberali, riformisti e garantisti. Il nostro Capogruppo in Consiglio Regionale e Coordinatore on. Tommaso Pellegrino – dichiarano dal coordinamento cittadino di Italia Viva – è attento alle nostre istanze e questo ci rafforza giorno per giorno nel nostro appassionato impegno. Dopo il 10 giugno apriremo ufficialmente la Campagna tesseramento 2023, avvicinando i cittadini e portando il Partito in piazza con iniziative pubbliche” l’ex assessore alle Politiche Sociali dell’amministrazione Cariello, Carmine Busillo e Nevina Mirra del coordinamento cittadino sono a lavoro già da un pò.

Le parole di Pellegrino

“I coordinatori locali godono della mia piena fiducia – ha sottolineato l’on. Tommaso Pellegrino – stanno facendo un lavoro di organizzazione e pianificazione di iniziative al quale di certo non resteranno indifferenti i cittadini e gli attori politici ed istituzionali locali. L’obiettivo è coinvolgere sempre di più i cittadini, rappresentando le legittime istanze all’interno degli organismi istituzionali a tutti i livelli. Eboli dovrà avere un ruolo di riferimento importante per l’intero bacino della Piana e dell’Alto- medio Sele”.