Eboli: “Isolata! Questa è una amministrazione che si è isolata dal panorama politico provinciale e da quello regionale”

A quasi una settimana dal Consiglio Comunale monotematico sulla questione sanità Forza Italia interroga Conte per sapere quali siano le novità. “È nato un Comitato per la Salute che, in prima convocazione, si è riunito tra imbarazzo istituzionale e scarsi argomenti di discussione. Una platea di eccellenti presenze e un’amministrazione che non sa ancora e bene da che parte stare. Isolata! Questa è una amministrazione che si è isolata dal panorama politico provinciale e da quello regionale. Chiusa nelle stanze di Palazzo indifferente verso tutto quello che accade in città”.

I motivi dell’immobilismo degli ebolitani

L’analisi che fanno il consigliere comunale Giuseppe Norma e Andrea Fusco del direttivo cittadino è molto chiara.

“Gli ebolitani non saranno disposti a mobilitarsi per chi non è stato in grado e non sarà in grado di dare risposte. Approssimazione e confusione: questo è ciò che alimenta questa maggioranza, sempre pronta a puntare il dito contro qualcuno, ma palesemente colpevole di non saper gestire la cosa pubblica”.

Critica dura al sindaco Conte

E poi la raffica di domande rivolte all’indirizzo del primo cittadino: “Il sindaco, dopo essere stato implorato dall’opposizione, grazie alla delibera votata, ha avuto il mandato di organizzare un incontro con il Governatore De Luca. Lo ha fatto? si è svolto? Quando? Dove? ci sono notizie in merito? Probabilmente Conte aspetta un altro permesso per tutelare finalmente i nostri cittadini. E’ tutto così aleatorio, approssimativo, strano. La gestione di un’emergenza così importante mette in risalto l’ imperizia amministrativa che ha caratterizzato Eboli in questi ultimi anni. Forza Italia c’è per continuare a fare il bene del paese e per contribuire a trovare una soluzione comune, insieme alle forze politiche che animano questa città”.