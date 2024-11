Eboli: Incidente stradale lungo la SP350. Coinvolti due veicoli

Sarebbe di lieve entità il sinistro stradale che si è verificato questa sera lungo la SP350 l’arteria che collega il centro cittadino ebolitano con il Comune di Olevano sul Tusciano, attraversando località Monti di Eboli.

La dinamica

Due vetture sarebbero entrate in collisione nel bel mezzo di una curva e per fortuna oltre ai danni alle carrozzerie non ci sarebbero persone coinvolte.

Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti si sono portate le forze dell’ordine e un carro attrezzi del soccorso stradale ha recuperato una delle vetture coinvolte.

In questo tratto di strada purtroppo molto spesso si registrano sinistri stradali spesso con conseguenze gravi.