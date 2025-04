Eboli in lutto: non ce l’ha fatta Vincenzo Garzillo, 21 anni, vittima del tragico incidente sull’A2

La comunità di Eboli piange la scomparsa di Vincenzo Garzillo, il giovane di soli 21 anni rimasto gravemente ferito nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 14 aprile nei pressi dello svincolo ebolitana dell’A2 del Mediterraneo. Il giovane si è spento all’alba nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era stato ricoverato in condizioni disperate a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro.

Violento impatto e disperato tentativo di soccorso

Vincenzo Garzillo, alla guida di una Chevrolet Matiz, si era scontrato violentemente contro un autoarticolato. L’impatto fu di una tale violenza che l’abitacolo della vettura rimase completamente schiacciato sotto il mezzo pesante.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che con l’ausilio di cesoie e divaricatori pneumatici riuscirono ad estrarre il 21enne dalle lamiere contorte, non fu purtroppo sufficiente a salvarlo.

Trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118 all’ospedale “Ruggi” di Salerno, Vincenzo ha lottato con tutte le sue forze fino a questa mattina, quando un arresto cardiaco ne ha causato il decesso.

Indagini in corso e preoccupante sequenza di incidenti

Le indagini sul tragico sinistro sono attualmente in corso e sono condotte dagli agenti della polizia stradale di Eboli. Il luogo dell’incidente, lo svincolo di Eboli sull’A2 del Mediterraneo, si conferma un punto critico per la sicurezza stradale.

Quello in cui ha perso la vita Vincenzo Garzillo è solo l’ennesimo di una preoccupante sequenza di incidenti avvenuti nella stessa zona. Nella giornata di ieri, un altro scontro tra due autovetture aveva causato due feriti, mentre pochi giorni prima un’autocisterna era finita contro il guardrail, con l’autista fortunatamente illeso.

Da tempo si chiedono interventi per la messa in sicurezza dello svincolo della A2 di Eboli. Resta ancora vivo il ricordo del gravissimo incidente avvenuto l’estate scorsa, in cui persero la vita i noti avvocati salernitani Mario Valiante e Wilma Fezza, a seguito di una terribile carambola innescata dal ribaltamento di un tir.