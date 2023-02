Eboli: Il Servizio Radiologia ebolitano è il primo ad essere digitalizzato in tutta l’ASL Salerno

Fra polemiche ed accuse, spunta un’assoluta eccellenza nell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. E’ il servizio di radiologia, oggi il primo servizio in tutta l’Azienda Sanitaria Locale salernitana ad essere completamente digitalizzato.

Il plauso del sindacato

Una nota ufficiale della CISL FP ha voluto fare il punto sulla situazione, sottolineando la straordinaria efficienza del servizio di radiologia presso l’ospedale di Eboli e contemporaneamente fornire alcuni dettagli sulle nuove attrezzature ospedaliere.

«Il Servizio di radiologia del Presidio Ospedaliero di Eboli – si legge nella nota sindacale – è stato il primo di tutta l’azienda ad essere stato totalmente digitalizzato entro l’anno 2022. I dirigenti sindacali Cisl, responsabili dei vari settori del servizio di Radiologia, negli anni hanno segnalato le criticità e proposto e contribuito a trovare le soluzioni più opportune per raggiungere livelli di qualità da poter offrire all’utenza».

Per la CISL si tratta di un traguardo prestigioso su scala provinciale. «Oggi la Radiologia di Eboli – prosegue la nota sindacale – risulta tra le più tecnologiche dell’intera regione Campania, con due apparecchi di risonanza magnetica, due angiografi di emodinamica, due TC multislice, due telecomandati digitali, un troco rx pronto soccorso digitale, un mammografo con tomosintesi, un ortopantomografo cone bean e una serie di apparecchi portatili digitali per sale operatorie ed esami a letto. Tutto a dimostrazione che piangersi addosso e denigrare sempre l’ospedale non porta frutti. Una sinergia tra ospedale e strutture della direzione strategica e con un impegno e una professionalità di tutti porta a questi riconoscimenti».

Il servizio

Il servizio di radiologia del P.O di Eboli, nonostante la carenza di personale di tutte le figure (mediche, tecniche, infermieristiche ed OSS) ha attivato tramite il primario e i coordinatori una casella di posta elettronica poeboli.radiologia@aslsalerno.it messa a disposizione alla utenza esterna e degli atri presidi.