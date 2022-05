De Luca inaugura cardiologia ad Eboli e promette nuovi fondi

EBOLI. Inaugurato, nel pomeriggio di ieri, il reparto di Cardiologia all’interno dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Presente il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, assieme al direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino, al direttore sanitario, Mario Minervini.

“Proseguono gli investimenti – commenta De Luca – per il potenziamento delle nostre strutture sanitarie. Resta il problema del personale, soprattutto nei pronto soccorso. Stiamo facendo i concorsi, ma veniamo da dieci anni di commissariamento. Se il Governo non decide di eliminare il limite posto a livello nazionale sulla spesa per il personale, ferma come parametri al 2004, continueremo ad essere in grande difficoltà“.

Presente anche il sindaco di Eboli, Mario Conte: “Il direttore generale dott. Mario Iervolino ha rassicurato che il Dea Eboli – Battipaglia- Roccadaspide è uno dei capisaldi dell’ASL e della politica sanitaria regionale, sono in arrivo 3 Unità in chirurgia dall’Ospedale Monaldi di Napoli a tempo indeterminato, oltre a 24 Unità tra tecnici di laboratorio, radiologia e medici. Ci rassicurano le parole del Direttore Generale dell’Asl e del Presidente De Luca, ma ho espresso l’auspicio che le risorse per circa 20 milioni di euro vengano spese sia per le nuove strutture previste che per la riqualificazione dei reparti esistenti. Il presidente Vincenzo De Luca ha confermato il suo impegno verso il nostro ospedale sia per gli investimenti strutturali che per il personale. Saremo attenti e da pungolo affinché le promesse di oggi siano mantenute”.