Eboli: il Partito dei Comunisti celebra il 2 giugno con l’evento “Quando tutto ebbe inizio” e organizza la Prima edizione del concerto della Repubblica

Un omaggio alla Repubblica, diverso dai soliti, è stato organizzato per il 2 giugno dal Partito dei Comunisti Italiani di Eboli e dai ragazzi del movimento XD390.

L’appuntamento è fissato per le ore 19 e fino alle 24, per un omaggio alla Repubblica della Costituzione.

Il programma

Nella prima parte della serata, “Racconti ed esperienze dalla Costituzione”, con la partecipazione di LeG-Libertà e Giustizia Circolo Piana del Sele, A.N.P.I. Valle e Piana del Sele e del Presidio Aniello Giordano di Libera, cittadine e cittadini ebolitani porteranno, con parole e musica, le loro esperienze, riflessioni e commenti sulla Costituzione accompagnati dalla lettura di alcuni articoli.

Nella seconda parte della serata, a cura di XD390 e Mariano Rocco, ovvero Lord Jay, debutterà la 1 Edizione del Concerto della Repubblica con l’esibizione di giovani talenti ebolitani: la cover band Daartinline, Lord Jay, gli Itidiemme e ZACKPALO con intrattenimenti dal pop blues all’ afrohouse, passando per il punk e l’hip-hop.

Il commento

“Il 2 giugno è una festa e come tale abbiamo voluto concepirla per celebrare una delle pagine più significative della nostra storia: il momento in cui da sudditi divenimmo cittadini. E lo abbiamo voluto fare condividendo con la città un non scontato omaggio alla nostra Costituzione – dice Dina Balsamo, Segretaria Provinciale – fare comunità, ecco il nostro intento, raccogliendoci intorno al documento istituzionale più innovativo, ottimista ed inclusivo che sia stato mai concepito”.

“Ringraziamo il PCI per averci dato spazio nell’organizzazione di questo evento – dice Francesco Chiagano di XD390 – e siamo contentissimi di essere riusciti a dare spazio, per la prima volta, in Piazza della Repubblica a tanti giovani artisti ebolitani e siamo orgogliosi di ciò che XD390 sta diventando e della realtà inclusiva che tutti insieme stiamo creando”.