Eboli: il municipio si illumina di blu per la “Giornata internazionale dell’infanzia”

Anche il Comune di Eboli, così come avviene da tempo e in tante altre realtà locali, aderisce alla campagna Anci – Unicef per la Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “tingendosi di blue”.

Il Palazzo del Municipio illuminato di blue per l’iniziativa “𝐆𝐨 𝐁𝐥𝐮𝐞” contribuisce a ricordare il 35esimo anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Eboli dalla parte dei bambini e degli adolescenti”

Lo slogan coniato dall’amministrazione Conte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso la Lettera dell’Unicef alle Scuole, in occasione della Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’Adolescenza. Con la missiva, si intende portare all’attenzione delle Istituzioni scolastiche le Proposte UNICEF per le scuole in occasione del 20 Novembre 2024.

Il messaggio di questa giornata è “Ascolta il Futuro”, per questa ragione UNICEF invita gli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti. Nella fattispecie, chiede alle scuole di chiedere a studentesse e studenti di “scrivere una lettera agli adulti (familiari, docenti, altri adulti di riferimento), condividendo le loro opinioni su cosa siano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e su come il rispetto di questi diritti possa supportare la loro visione del futuro“.