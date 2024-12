Eboli: il direttore dell’UO di Chirurgia, Sparavigna, si veste da Babbo Natale e porta doni in corsia

Grandi emozioni all’ospedale di Eboli. Ha lasciato il camice bianco che quotidianamente indossa per lavoro e ha vestito i classici e tradizionali panni di Babbo Natale. Pantalone e maglietta rossa con i risvolti bianchi e l’immancabile cappello, grandi sorrisi ed un velo di emozione e così il dottore Sparavigna accompagnato dal suo staff medico e paramedico, si è diretto tra la corsia del Reparto Chirurgia che dirige e ha donato ad ognuno dei presenti parole d’affetto e grandi carezze, abbracci e sorrisi d’incoraggiamento.

Tra sorrisi e doni in corsia

Gesti semplici, resi meravigliosi dalla magia del momento e dalla particolarità del luogo: l’ospedale di Eboli. Ma il dottore Luigi Sparavigna, direttore del Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Eboli che è un professionista di altissimo livello, stimato e benvoluto dai colleghi di lavoro e dai degenti che arrivano in Reparto e che si affidano a lui per le cure, non è nuovo ad azioni del genere.

Un gesto semplice, ma dal profondo significato

Il suo grande cuore e il suo essere al servizio di chi ha bisogno sono caratteristiche che lo contraddistinguono anche nei suoi gesti quotidiani e lo sanno bene i suoi amici più fidati. E così, a qualche ora dal Santo Natale, un po’ per gioco, un po’ per alleggerire la degenza di chi è costretto a vivere il Natale in ospedale, tra i sorrisi dei suoi più stretti collaboratori e dei colleghi del reparto, Sparavigna ha trovato un modo nuovo ed originale per augurare a tutti Buon Natale.

Un gesto che ha emozionato i presenti e che è servito a rendere un po’ più leggero il ricovero ospedaliero per i pazienti del reparto.